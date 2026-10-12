Фигурантка дела о 9 тонн кокаина отказалась от адвоката в суде

Оксана Зубарева, обвиняемая по делу о попытке сбыта 8,7 тонны кокаина, отказалась от своего адвоката во время процесса в Белгороде. Она заявила об утрате доверия к защитнику и попросила суд назначить ей другого.

«Отказываюсь от защитника <…> в связи с утратой доверия, так как он сам нарушает этику адвоката, давая советы, которые негативно повлияли на подсудимую, то есть меня», — зачитал судья заявление Зубаревой.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура запросила для Оксаны Зубаревой 14 лет колонии по делу о 8,7 тонны кокаина. Помимо лишения свободы, обвинение потребовало назначить ей штраф в один миллион рублей. Защита просила суд о более мягком наказании, а последнее слово подсудимой планировалось заслушать 12 октября. Следствие утверждает, что возле венесуэльского острова Ла-Тортуга судно приняло на борт около 8,7 тонны кокаина и направилось к Марокко. В январе 2019 года корабль зашёл в порт Праи в Кабо-Верде, где его задержали местные правоохранители.