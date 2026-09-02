Обвиняемой в попытке контрабанды 8,7 тонн кокаина запросили 14 лет колонии

Гособвинение попросило суд назначить 14 лет лишения свободы Оксане Зубаревой, которую обвиняют в попытке контрабанды почти 9 тонн кокаина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Прокурор также попросил назначить женщине штраф в размере 1 млн рублей. Защита, в свою очередь, настаивает на более мягком наказании.

Судебное следствие по делу завершено. Последнее слово Зубарева должна произнести 12 октября, после чего суд удалится для вынесения решения.

Напомним, по версии следствия, 51-летняя Оксана Зубарева координировала международную наркогруппировку прямо из квартиры в Белгородской области. В конце 2018 года она с сообщником-испанцем наняла экипаж судна ESER, которое у берегов Венесуэлы приняло 8,7 тонны кокаина. План сорвался после смерти одного из моряков: судно зашло в Кабо-Верде, где его и задержали в январе 2019 года. Сообщников Зубаревой осудили в местном суде ещё в 2020-м.