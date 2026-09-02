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Опубликовано 2 сентября, 12:41

Обвиняемой в попытке контрабанды 8,7 тонн кокаина запросили 14 лет колонии

Обложка © ТАСС / Дарья Цыганкова

Обложка © ТАСС / Дарья Цыганкова

Гособвинение попросило суд назначить 14 лет лишения свободы Оксане Зубаревой, которую обвиняют в попытке контрабанды почти 9 тонн кокаина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Прокурор также попросил назначить женщине штраф в размере 1 млн рублей. Защита, в свою очередь, настаивает на более мягком наказании.

Судебное следствие по делу завершено. Последнее слово Зубарева должна произнести 12 октября, после чего суд удалится для вынесения решения.

Почти 9 тонн кокаина по делу россиянки Зубаревой были сожжены ещё в 2019 году
Почти 9 тонн кокаина по делу россиянки Зубаревой были сожжены ещё в 2019 году

Напомним, по версии следствия, 51-летняя Оксана Зубарева координировала международную наркогруппировку прямо из квартиры в Белгородской области. В конце 2018 года она с сообщником-испанцем наняла экипаж судна ESER, которое у берегов Венесуэлы приняло 8,7 тонны кокаина. План сорвался после смерти одного из моряков: судно зашло в Кабо-Верде, где его и задержали в январе 2019 года. Сообщников Зубаревой осудили в местном суде ещё в 2020-м.

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Наталья Демьянова
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