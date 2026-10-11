Фигуранту дела о некачественных бронежилетах заменили срок на условный

Московский городской суд заменил Вячеславу Портянникову семь лет лишения свободы на условный срок с испытательным периодом в четыре года. Ранее его осудили за посредничество во взяточничестве по делу о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны. Информация об изменении наказания появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Назначенное Портянникову Вячеславу Васильевичу основное наказание в виде семи лет лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком четыре года», — указано в постановлении.

В течение испытательного срока Портянников не вправе менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа. Также он обязан проходить регистрацию в установленные дни. Суд отменил содержание под стражей и освободил осуждённого.

В июне 2026 года Тушинский районный суд Москвы признал Портянникова виновным в посредничестве при передаче взяток на 220 млн рублей. Тогда суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.

В сентябре Мещанский суд Москвы вынес приговор двум руководителям группы компаний «Пикет» по делу о поставках некачественных бронежилетов для военных. Финансовый директор компании Виктория Антонова получила десять лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко назначили семь лет колонии и штраф в 900 тыс. рублей.