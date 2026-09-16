Фигурист Артём Федотов заявил, что ушёл от Тутберидзе из-за ситуации с братом

Российский фигурист Артём Федотов заявил, что продолжить тренировки у Этери Тутберидзе после ухода старшего брата Арсения ему не разрешили. О расставании спортсмена с наставником стало известно в июне.

«Сказали, что если Арсений не остаётся, то ты тоже не останешься», — объяснил 14-летний спортсмен в беседе с «Чемпионатом».

Попытки обсудить возможность остаться в центре не изменили решения. Фигурист признался, что тогда ему было обидно. Сейчас же он занимается в группе Юлии Липницкой, а с прежними наставниками отношения не поддерживает.

Ранее из группы Тутберидзе ушла 16-летняя фигуристка Елизавета Андреева. После сезона, пропущенного из-за проблем со здоровьем, она захотела тренироваться там, где учитывают не только результаты, но и то, как спортсмен восстанавливается после травм, взрослеет и набирает форму.