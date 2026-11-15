Фигурист Лев Лазарев стал победителем пятого этапа Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске, опередив Марка Кондратюка и Николая Угожаева. По итогам двух программ спортсмен набрал 288,60 балла и завоевал золото соревнований.

Серебряную медаль получил Марк Кондратюк с результатом 282,88 балла. От победителя он отстал на 5,72 балла. Третье место занял Николай Угожаев, в активе которого 271,71 балла.

Лазарев захватил лидерство ещё после короткой программы 14 ноября. Судьи оценили его выступление в 98,73 балла. Тогда Угожаев шёл вторым, а Кондратюк занимал третью строчку. В произвольной программе Кондратюк сумел подняться на второе место, обойдя Угожаева, однако догнать Лазарева не смог. Победитель сохранил преимущество и завершил турнир на первой позиции.

Соревнования в Омске проходят в рамках российской серии Гран-при сезона-2026/27. Пятый этап завершится 15 ноября выступлениями спортивных пар в произвольной программе.

Ранее Life.ru сообщал, что Марк Кондратюк выиграл предыдущий этап Гран-при России в Екатеринбурге. 8 ноября фигурист набрал 279,91 балла по сумме двух программ, опередив Глеба Лутфуллина и Макара Игнатова. Таким образом, в Омске Кондратюк не сумел повторить успех недельной давности и довольствовался серебром.