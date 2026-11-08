Российский фигурист Марк Кондратюк завоевал золото четвёртого этапа Гран-при России, который проходит в Екатеринбурге. По итогам короткой и произвольной программ 23-летний спортсмен набрал 279,91 балла, оставив позади Глеба Лутфуллина и Макара Игнатова.

После первого соревновательного дня Кондратюк занимал второе место с результатом 94,92 балла. Лидировал Игнатов, опережавший соперника всего на 0,49 балла.

Решающей стала произвольная программа. Кондратюк исполнил четыре четверных прыжка и тройной аксель, получив за выступление 184,99 балла. Этого хватило, чтобы подняться на первую строчку итогового протокола.

Серебряную медаль завоевал Глеб Лутфуллин. За два проката фигурист получил 272,16 балла, из которых 180,53 пришлись на произвольную программу. От победителя его отделили 7,75 балла.

Бронзовым призёром стал Макар Игнатов, набравший 256,99 балла. Несмотря на победу в короткой программе, удержать лидерство ему не удалось. В произвольном прокате спортсмен допустил несколько ошибок и получил 161,58 балла.

Кондратюк является чемпионом Европы 2022 года и бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Соревнования в Екатеринбурге проходят в рамках российского сезона Гран-при 2026/27.