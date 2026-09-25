Фигурист Семененко лидирует после короткой программы на турнире в Словакии

Российский фигурист Евгений Семененко лидирует после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Как следует из официального протокола соревнований, он получил за прокат 101,16 балла.

Ещё два россиянина также вошли в первую семёрку. Глеб Лутфуллин набрал 85,70 балла и занимает четвёртое место, а Григорий Фёдоров с результатом 80,16 расположился на седьмой строчке.

Вторым после короткой программы идёт итальянец Даниэль Грассль, заработавший 99,10 балла. Тройку замыкает представитель Казахстана Михаил Шайдоров — 95,98.

Произвольную программу мужчины представят 26 сентября. Сам Мемориал Ондрея Непелы завершится в Братиславе 27 сентября и входит в серию «Челленджер» Международного союза конькобежцев. С сезона-2026/27 ISU допустил российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

В начале сентября Семененко уже поднялся на пьедестал международного турнира. Life.ru рассказывал, что фигурист завоевал бронзу на Kinoshita Group Cup в Токио, набрав по итогам двух программ 253,30 балла.