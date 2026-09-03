Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 16:18

Фигуристка Дзепка получила штраф за поздний старт на Гран-при среди юниоров

София Дзепка. Обложка © fsrussia

София Дзепка. Обложка © fsrussia

Штрафной балл за поздний старт лишил российскую фигуристку Софию Дзепку лидерства в короткой программе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. После объявления фамилии спортсменка не успела появиться на льду в течение положенных 30 секунд.

За это нарушение техническая бригада сняла с неё один балл. В прокате Дзепка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. При этом на флипе судьи заметили недокрут в четверть оборота, что также повлияло на оценку. Произвольные программы пройдут 4 сентября. Отставание Дзепки минимально, поэтому она сохраняет шансы на победу на этапе юниорского Гран-при.

Трусова получила второй стартовый номер на турнире в Токио
Трусова получила второй стартовый номер на турнире в Токио

Напомним, россиянка София Дзепка стала второй после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке. За свой прокат она набрала 70,17 балла. Первое место занимает японка Сумика Каназава с результатом 70,38 балла. Тройку замыкает канадка Лиа Чо, получившая 66,72 балла. Произвольные программы фигуристки представят в пятницу.

Больше новостей о турнирах, рекордах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Япония
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar