София Дзепка завоевала второе место на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке
София Дзепка. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
Российская фигуристка София Дзепка заняла второе место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке. За своё выступление спортсменка получила 70,17 балла.
Лидером после короткой программы стала представительница Японии Сумика Каназава, набравшая 70,38 балла. Третью позицию занимает канадская фигуристка Лиа Чо с результатом 66,72 балла.
Произвольные программы спортсменки представят в пятницу. Перед этим в четверг на лёд выйдут фигуристы-одиночники.
Ранее София Дзепка одержала победу на этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане. По итогам двух программ спортсменка набрала 213,28 балла: 72,74 за короткую и 140,54 за произвольную.
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