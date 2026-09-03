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Опубликовано 3 сентября, 12:24

София Дзепка завоевала второе место на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке

София Дзепка. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

София Дзепка. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Российская фигуристка София Дзепка заняла второе место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке. За своё выступление спортсменка получила 70,17 балла.

Лидером после короткой программы стала представительница Японии Сумика Каназава, набравшая 70,38 балла. Третью позицию занимает канадская фигуристка Лиа Чо с результатом 66,72 балла.

Произвольные программы спортсменки представят в пятницу. Перед этим в четверг на лёд выйдут фигуристы-одиночники.

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Ранее София Дзепка одержала победу на этапе юниорской серии Гран-при ISU в китайском Сиане. По итогам двух программ спортсменка набрала 213,28 балла: 72,74 за короткую и 140,54 за произвольную.

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Наталья Демьянова
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