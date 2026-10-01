Фигуристка Фролова стала второй после короткой программы на турнире в Батуми

Российская фигуристка Анна Фролова занимает второе место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми. Спортсменка получила за прокат 73,31 балла, сообщила Федерация фигурного катания России.

Фролова чисто исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и тройной флип. Все непрыжковые элементы россиянки судьи оценили четвёртым уровнем.

Лидирует двукратная чемпионка Европы из Эстонии Нина Петрыкина, набравшая 74,69 балла. Третье место занимает представляющая Грузию Анастасия Губанова с результатом 70,69 балла.

Ещё одна россиянка Аделия Петросян расположилась на четвёртой строчке — 68,42 балла. Она исполнила двойной аксель и тройной лутц, а во второй половине программы прыгнула каскад из тройного флипа и двойного тулупа.

Для Петросян Trialeti Trophy стал первым международным стартом после Олимпиады-2026 в Италии, где фигуристка заняла шестое место. Фролова международный сезон начала с бронзы на Kinoshita Group Cup в Японии.

Произвольные программы женщины представят 3 октября.

Для Анны Фроловой это уже второй международный старт за последний месяц. В начале сентября россиянка завоевала бронзу Kinoshita Group Cup 2026 в Токио, набрав 207,86 балла. После короткой программы она шла пятой, но благодаря произвольной сумела подняться на пьедестал.