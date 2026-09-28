Фигуристка Горбачева не выступит на турнире в Казахстане

Российская фигуристка Алина Горбачева пропустит турнир серии «Челленджер» в Казахстане, пишет ТАСС. Однако её участие планируется на соревнованиях в Венгрии.

В Казахстане же выступят Мария Захарова, Александра Игнатова (в девичестве Трусова), Дина Хуснутдинова, этап пройдёт в Алмате 7-11 октября. Budapest Trophy запланирован на 15-18 октября.

Алина Горбачёва — российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Родилась 23 июля 2007 года в Краснодаре; сейчас ей 19 лет. Тренируется у Софьи Федченко. Бронзовый призёр чемпионата России 2025, серебряный призёр финала Кубка России. Победитель первенства России среди юниоров. Владеет элементами ультра-си — в её программах есть четверной сальхов.

Сезон 2025/26 фигуристке осложнила травма колена: она снялась с чемпионата России и зимой перенесла операцию. В июле 2026 года Горбачёва сообщила, что получила разрешение вернуться к полноценным тренировкам; в сентябре участвовала в контрольных прокатах сборной.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении российских фигуристов на международные турниры серии «Челленджер» после длительного перерыва. Первым таким стартом в новом сезоне стал Kinoshita Group Cup в Токио.