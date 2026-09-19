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Регион
Опубликовано 19 сентября, 16:28

Фигуристы Кагановская и Некрасов снялись с выступления на контрольных прокатах

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов не вышли на контрольные прокаты сборной страны в Москве. Во время разминки пара столкнулась с Егором Гончаровым. В результате Некрасов повредил руку.

«К сожалению, на разминке произошло столкновение, и Максим повредил руку. К сожалению, он не сможет выступить. Поедем в травмпункт, посмотрим, что с рукой. Они очень хотели выступить, но это невозможно», — сообщила тренер и хореограф Анжелика Крылова.

Спортсмены должны были представить программу в танцах на льду, но после инцидента снялись с ритм-танца. Состояние Некрасова уточнят после осмотра в травмпункте.

Кагановской 20 лет, Некрасову 25. Они становились серебряными призёрами чемпионата России, а также победителями и серебряными призёрами финала Гран-при России. В начале сентября дуэт занял второе место на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

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Ранее российский фигурист Артём Федотов заявил, что продолжить тренировки у Этери Тутберидзе после ухода старшего брата Арсения ему не разрешили. О расставании спортсмена с наставником стало известно в июне. Попытки обсудить возможность остаться в центре не изменили решения. Фигурист признался, что тогда ему было обидно.

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Полина Никифорова
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