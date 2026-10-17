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Опубликовано 17 октября, 20:05

Фигуристы Леонтьева и Горелкин выиграли короткую программу на Гран-при в Казани

Даниил Горелкин и Софья Леонтьева. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Даниил Горелкин и Софья Леонтьева. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин заняли первое место после короткой программы в танцах на льду на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

За своё выступление дуэт получил 77,21 балла. Вторую строчку занимают Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 72,88 балла. Третьими идут Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, набравшие 71,93 балла. Этап Гран-при России в Казани завершится 18 октября.

Фигуристка Софья Муравьёва расплакалась после короткой программы в Казани
Фигуристка Софья Муравьёва расплакалась после короткой программы в Казани

Ранее Евгений Семеменко был лидером короткой программы первого этапа Гран-при России в Казани. За своё выступление фигурист получил 100,20 балла.

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Матвей Константинов
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