Фигуристы Леонтьева и Горелкин выиграли короткую программу на Гран-при в Казани
Даниил Горелкин и Софья Леонтьева. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин заняли первое место после короткой программы в танцах на льду на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.
За своё выступление дуэт получил 77,21 балла. Вторую строчку занимают Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 72,88 балла. Третьими идут Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, набравшие 71,93 балла. Этап Гран-при России в Казани завершится 18 октября.
Ранее Евгений Семеменко был лидером короткой программы первого этапа Гран-при России в Казани. За своё выступление фигурист получил 100,20 балла.
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