Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков пропустит ближайший матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс» из-за нарушения командной дисциплины. Решение об отстранении 21-летнего хоккеиста приняло руководство американского клуба, о чём сообщила пресс-служба «Флайерз».

В официальном заявлении клуба говорится, что Мичков не выйдет на лёд из-за внутренней ситуации в команде. Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет подтвердил, что решение связано с нарушением установленных правил, однако раскрывать подробности не стал.

Встреча с «Ванкувером» запланирована на 27 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне российский форвард провёл 27 матчей и набрал 20 очков по системе «гол плюс пас». На его счету 11 заброшенных шайб и девять результативных передач — лучший результат в команде.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Филадельфию Флайерз» со счётом 7:3 на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря этой победе столичная команда прервала серию из пяти неудач подряд. За два последних периода хоккеисты «Вашингтона» забросили шесть шайб, однако Александр Овечкин результативными действиями не отметился.