Филиал НЦ «Россия» в Хабаровске построят в виде дальневосточного аиста

В Хабаровском крае планируют построить филиал Национального центра «Россия» в форме дальневосточного аиста. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

По словам главы края, проект уже получил поддержку администрации президента и будет представлен Владимиру Путину в рамках ВЭФ. Демешин отметил, что новый объект должен стать презентационной площадкой России для туристов, которые будут приезжать в регион со стороны Китая.

Филиал центра планируется разместить на острове Большой Уссурийский рядом с Хабаровском. Эта территория находится у российско-китайской границы и является частью проекта совместного освоения острова. В рамках развития территории там также планируется создание пограничного перехода, туристической инфраструктуры и объектов для бизнеса.

Концепция совместного освоения Большого Уссурийского острова была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии президентов России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Сегодня состоялось ключевое событие форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. В ходе более чем трёхчасовой сессии российский лидер в присутствии иностранных гостей – президента Индонезии Прабово Субианто, премьер-министра Монголии Ням-Осорына Учрала, вице-президента Мьянмы Ньо Со и первого вице-премьера КНР Дин Сюэсяна – затронул ключевые вопросы развития Дальнего Востока, отметив рекордный рост валового регионального продукта региона и привлечение частных инвестиций, а также обсудил общие экономические тенденции и международное сотрудничество. Также глава государства высказался о международной обстановке и прокомментировал ход специальной военной операции, завершив заседание словами «мы победим».