Первой победительницей азиатской версии «Евровидения» стала представительница Филиппин Кармелль Колладо. 19-летняя исполнительница завоевала 211 баллов в финале, прошедшем 14 ноября в Бангкоке. Об этом говорится на официальном сайте музыкального конкурса.

Певица получила 93 балла от профессионального жюри и ещё 118 — благодаря голосам зрителей. Она оказалась лидером в обеих категориях. Вторую строчку заняла тайская группа MANG x DAOU с результатом 169 баллов, третью — исполнительница из Вьетнама Ток Тьен, набравшая 165 очков.

На сцене Колладо представила композицию Sobra-Sobra, объединившую танцевальные ритмы, рэп и мотивы национальной музыкальной культуры. Песня посвящена женской самостоятельности и внутренней силе. После объявления итогов артистка призналась, что такой исход стал для неё неожиданностью.

Будущая победительница родилась в филиппинском регионе Бикол. Её карьера началась ещё в детстве: она участвовала в The Voice Kids, выигрывала Tawag ng Tanghalan и появлялась в реалити-шоу Pinoy Big Brother.

Дебютный азиатский конкурс состоялся на площадке One Bangkok Forum. За победу боролись представители 11 государств, а к голосованию присоединились зрители из 183 стран и территорий. Их оценки обеспечили половину общего результата.

Кармелль вручили специальный кубок. Награду передала болгарская певица DARA, ставшая победительницей европейского «Евровидения» в мае 2026 года. Организаторы намерены сделать азиатское музыкальное состязание ежегодным.