Певица MARGO заявила, что готова практически на любые эксперименты перед камерой ради яркого шоу и внимания зрителей. Единственным непреодолимым ограничением артистка считает закон. Об этом Маргарита Овсянникова рассказала в интервью Леди Mail.

Во время беседы исполнительницу спросили, существует ли поступок, на который она не решилась бы даже ради миллионов просмотров.

MARGO призналась, что не привыкла устанавливать себе творческие запреты. По её словам, она способна воплотить практически любую задумку, если та не нарушает законодательство. Совершать преступления ради эффектных кадров певица категорически не намерена.

Артистка также отвергла предположение, будто её экстравагантное поведение является тщательно продуманным сценическим образом.

Она объяснила, что не разделяет собственную жизнь на настоящую и предназначенную для публики. По словам исполнительницы, постоянное притворство и необходимость изображать другого человека ей совершенно не подходят.

MARGO убеждена, что окружающим пора перестать искать скрытый смысл в её необычных поступках. Эпатаж, по её мнению, лишь одна из естественных сторон характера.

«Я просто чуть-чуть другая, я инопланетянка», — призналась певица.

Исполнительница подчеркнула, что не собирается подстраиваться под общепринятые представления о том, каким должен быть артист. Она призвала зрителей воспринимать её такой, какая она есть, и не сомневаться в искренности её поведения.