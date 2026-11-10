Бывший концертный директор Олега Газманова Дмитрий Царенко, осуждённый на семь лет колонии за мошенничество, намерен обвинить артиста в даче ложных показаний в суде. Об этом РЕН ТВ сообщил адвокат экс-директора Евгений Эрлихман.

По словам защитника, Газманов противоречил сам себе в ходе двух судебных разбирательств. В Дмитровском городском суде артист якобы отрицал передачу наличных денег его супруге и тёще, однако позднее в Хорошёвском районном суде Москвы подтвердил такие операции. Защита Царенко считает, что эти расхождения могут свидетельствовать о недостоверности показаний певца.

Конфликт между артистом и его бывшим директором начался в 2024 году. Тогда Газманов обратился в полицию, заподозрив Царенко в присвоении доходов от концертов. По первому уголовному делу экс-директор получил четыре года колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей. Позднее его признали виновным ещё в 17 эпизодах с ущербом на 15,3 миллиона рублей. В августе 2026 года окончательное наказание составило семь лет лишения свободы.

Сам Царенко вину не признаёт и настаивает, что передавал певцу все деньги по договорённости, в том числе наличными. Кроме того, он пытался взыскать с Газманова 44 миллиона рублей, которые, по его утверждению, перечислил на счета артиста и его компании за несколько лет. Однако суд отказал в удовлетворении иска, а 10 ноября Мосгорсуд оставил это решение в силе.