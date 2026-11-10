Народный артист России Олег Газманов заявил о готовности освободить место на телевидении для молодых исполнителей. Однако, по словам звезды, начинающие музыканты должны составить ему конкуренцию и показать результаты лучше него.

В эфире радио «Комсомольская правда» певец посетовал на разрыв между интернетом и телевизионным эфиром. Пока в Сети появляются новые интересные голоса и песни, на экранах годами остаются одни и те же исполнители.

«Надо вытаскивать смелее таланты. Нас уже задвигать, пожилых людей. Хватит уже. Сколько можно? Уже отпускайте меня на пенсию», — цитирует Газманова kp.ru.

При этом артист подчеркнул, что речь идёт о творческой борьбе: никто не заставляет его участвовать в телепрограммах. Самому певцу гораздо ближе живые концерты, смотреть записи собственных телевизионных выступлений он не любит.

Ранее Олег Газманов выделил Настю Иванову и Кирилла Теплова среди перспективных молодых исполнителей. По его оценке, десятки участников движения «Газманов-Родники» готовы выходить на большую сцену, однако талант и победы в конкурсах ещё не гарантируют широкой известности.