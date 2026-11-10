Певец Олег Газманов создал виртуального исполнителя по имени Захар Ветр, которому передал свои песни с помощью нейросети. По задумке музыканта, это шансонье 40–45 лет с богатым жизненным опытом.

Собеседник радио «Комсомольская правда» рассказал, что сам придумал две истории, сочинил музыку и исполнил композиции под гитару. Искусственный интеллект воспроизвёл его интонации в исполнении цифрового героя.

Песни «Слабый был пароль» и «Адью и ай люли» доступны в соцсетях. Артист признал, что одна из композиций выходит за рамки привычного ему репертуара.

«Эта песня на грани фола для меня. Я пою определённые песни и слишком сильно вырываться за пределы своей дороги очень сложно», — цитирует звезду kp.ru.

При этом Газманов не считает нейросеть заменой авторскому таланту. По его мнению, ИИ воспроизводит уже придуманные людьми решения. Сам он использует цифровые приложения для экспериментов с аранжировками, получая за час несколько вариантов. Технология помогает и с обложками.