Народный артист России Олег Газманов признался, что поклонники приходят в восторг, когда он неожиданно забывает слова собственных песен. По словам исполнителя, подобные заминки убеждают зрителей, что их кумир действительно выступает вживую, а не использует фонограмму. Об этом артист рассказал Пятому каналу перед концертом в честь 65-летия Кремлёвского дворца.

Газманов объяснил, что за годы выступлений настолько отточил исполнение своих хитов, что некоторые зрители начали сомневаться, действительно ли он поёт без записи. Поэтому случайная ошибка на сцене превращается не в конфуз, а в повод для радости.

Газманов признался, что поклонники радуются, когда он забывает слова песен. Видео © Пятый канал

«И когда я забываю слова, например, народ так радуется в зале, ух ты, это нормально оказывается», — поделился исполнитель.

Впрочем, оставаться один на один с забытым текстом артисту практически не приходится. У Газманова есть многочисленный фан-клуб, участники которого знают его репертуар наизусть. Стоит певцу пропустить строчку, как поклонники тут же приходят на помощь и подсказывают продолжение.

Иногда музыкант и сам намеренно меняет привычные слова, чтобы сделать выступление интереснее. Например, упоминает город, в котором проходит концерт. Так, в Петербурге в песне может появиться строчка о новой встрече в Северной столице, а в Воронеже — шутливое признание о том, как исполнитель туда попал.

По словам Газманова, подобная импровизация нравится публике не меньше, чем знакомые хиты. Она делает каждый концерт особенным и позволяет артисту поддерживать непосредственный контакт со зрителями.

Ранее Life.ru рассказывал, как Сергей Лазарев впервые забыл слова песни прямо во время концерта в Москве. Исполнитель не смог вспомнить начало композиции «Я с тобой» и вынужден был дождаться припева. Позже певец с юмором отметил, что благодаря этой заминке зрители убедились в живом исполнении.