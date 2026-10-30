Спас гвоздь в стене: Газманов показал собор в Калининграде, где едва не погиб

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что в детстве едва не сорвался со стены разрушенного собора в Калининграде. По словам певца, удержаться ему помог торчавший из кладки гвоздь. Историю артист опубликовал в соцсети. Свои юные годы он как раз провёл в Калининградской области, где и родился.

Газманов вспомнил о страшном случае из детства. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ oleggazmanov

Об опасной забаве Газманов вспомнил, когда гулял по городу с супругой Мариной. Он показал ей кафедральный собор, на развалины которого после войны забирался вместе с другими мальчишками. Особой смелостью среди ребят считалось встать в проёме между уцелевшими стенами.

Однажды летом будущий певец решил проверить, сколько сможет простоять там с закрытыми глазами. По его воспоминаниям, он потерял ориентацию, наклонился вперёд и, открыв глаза, понял, что уже падает. Газманов успел развернуться и ухватиться одной рукой за гвоздь, когда часть тела уже соскользнула вниз. Ему удалось выбраться обратно. После этого, признался артист, он решил больше не подвергать себя такому бессмысленному риску.

Марина отреагировала на рассказ шуткой: спросила, не лишил ли он её тогда счастливой семейной жизни. Певец согласился, что едва не лишил.

Ранее Олег Газманов получил медаль Всероссийского казачьего общества «За выдающийся вклад в развитие российского казачества». Награду певцу вручил атаман организации Виталий Кузнецов во время финального гала-концерта культурно-просветительского проекта «Родники. Истоки».