Ежедневный час патриотической музыки на радиостанциях помог бы поддержать бойцов СВО и объединить россиян, заявил певец Олег Газманов. По его мнению, стремление к высоким рейтингам не должно заслонять необходимость сплотиться перед давлением на страну.

«И чтобы победить, нам нужно консолидироваться. Нужно быть как бетон!» — цитирует артиста kp.ru.

Собеседник радио «Комсомольская правда» пояснил, что не предлагает заполнять такими композициями весь эфир. Достаточно выделить отдельный час, посвятив его Родине и российским военнослужащим.

В качестве примера музыкант привёл созданную его движением радиостанцию «Родники». По словам звезды, собственной FM-частоты у неё нет, однако аудитория насчитывает миллионы слушателей. Газманов также посетовал, что написанные им для военных песни редко попадают в радиоэфир.

Напомним, ранее Олега Газманова внесли в базу War&Sanctions украинского ГУР за поддержку СВО. Среди претензий к певцу указали поездки в новые регионы России, сбор средств для военнослужащих и передачу бойцам гитар с автографами.