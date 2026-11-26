Необычный способ расплатиться с государственным долгом предложили на Филиппинах: сенатор Алан Питер Каэтано призвал создать систему добровольных пожертвований, через которую жители страны смогут перечислять деньги на погашение обязательств государства.

По расчётам парламентария, при госдолге в 19,66 триллиона филиппинских песо (около 2,9 тысячи долларов на каждого жителя) условная доля одного человека составляет 170,6 тысячи песо. Сам Каэтано заявил, что готов внести такую сумму, если власти организуют соответствующий механизм.

Сенатор предложил привлечь к инициативе состоятельных предпринимателей, владельцев бизнеса и филиппинцев, работающих за рубежом. При этом он подчеркнул, что участие должно оставаться исключительно добровольным: желающие смогут перечислять как полную сумму, так и меньшие взносы.

В администрации президента Фердинанда Маркоса идею встретили с предложением самому сенатору показать пример. Представитель президентского дворца Клэр Кастро заявила, что Каэтано мог бы первым внести деньги, а затем предложить другим состоятельным гражданам последовать его примеру.

В экономическом блоке правительства, в свою очередь, напомнили, что наиболее полезный вклад граждан в укрепление государственных финансов — своевременная и добросовестная уплата налогов. Сенатор же настаивает, что хотел бы иметь возможность помогать бюджету дополнительно, помимо исполнения своих налоговых обязательств.

Ранее Life.ru сообщал, что государственный долг США обновил рекорд и превысил 40,5 триллиона долларов. Рост долговой нагрузки крупнейших экономик мира остаётся одной из проблем, обсуждаемых на фоне поиска способов укрепления государственных финансов.