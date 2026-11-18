Государственный долг России держится в пределах 17% и остаётся одним из самых низких в мире. Такую оценку президент РФ Владимир Путин привёл в обращении к Деловому совету АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Государственный долг России в пределах 17%. Один из самых низких в мире», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал Россию мировым рекордсменом по числу санкций. В ходе выступления в Китае президент РФ подчеркнул, что страна достойно выдержала это испытание. По его словам, ограничения всё ещё сдерживают развитие, но уже не способны сокрушить экономику конкурентов.