Решение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные 45 миллиардов евро вызвало резкую критику во Франции. Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в президенты страны Флориан Филиппо назвал безумием планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и призвал Париж выйти из Евросоюза. Соответствующий пост политик опубликовал в социальной сети X.

«Полное безумие! Урсула фон дер Ляйен только что объявила о выделении Украине дополнительных 45 миллиардов евро!» — написал Филиппо.

По подсчётам политика, на долю Франции придётся 8,5 миллиарда евро из общей суммы финансовой помощи Киеву. Филиппо считает, что такие расходы нанесут серьёзный удар по благосостоянию страны. Он напомнил, что Франция и без того испытывает нехватку средств на пенсионные выплаты, содержание больниц и поддержку фермеров.

«Стоп! Ни одного евро и ни одного оружия больше для Украины, давайте выйдем из ЕС!» — заключил лидер «Патриотов».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет Евросоюза из-за разногласий по вопросу финансовой поддержки Украины. Берлин требует, чтобы все 27 стран объединения взяли на себя обязательства по финансированию Киева, однако ряд государств выступает против дополнительных расходов. Поиск компромисса по этому вопросу рискует стать одной из главных задач предстоящего саммита ЕС.