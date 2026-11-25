Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко ответил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на её требование о зимнем прекращении огня. Российский политик предложил главе ЕК вернуться к прежним занятиям с медицинскими приборами. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Поводом для реакции стало заявление фон дер Ляйен, которая призвала Москву прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины на протяжении зимы. Кроме того, глава Еврокомиссии выступила за обеспечение безопасного прохода судов с продовольствием через Чёрное море.

«Почему бы ей и её киевскому ублюдку не вернуться к играм с её старыми медицинскими приборами? В этом она была более успешной», — написал Медведев в соцсети Х, назвав главу ЕК «старой каргой».

Фон дер Ляйен получила медицинское образование в Ганноверской высшей медицинской школе. С 1988 по 1992 год она работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера.

Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что обсуждал с Советом безопасности возможность частичного прекращения огня в зоне специальной военной операции. Однако после ударов украинской стороны по Крымскому мосту Москва отказалась от дальнейших договорённостей по этому вопросу.