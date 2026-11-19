Россия не станет договариваться с Киевом о прекращении ударов по морским и энергетическим объектам после атак на Крымский мост. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в китайском Шэньчжэне по итогам трёхстороннего саммита с лидерами США и КНР.

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По словам российского лидера, Москве поступают предложения установить режим тишины на море или отказаться от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Путин рассказал, что уже обсуждал такую возможность с коллегами из Совета Безопасности России и даже попросил их дополнительно обдумать этот вопрос.

«Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары», — подчеркнул президент.

Между тем в Кремле заявили о намерении продолжать переговоры по украинскому урегулированию, несмотря на атаки на Крымский мост. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что Москва добивается долгосрочного мира, а не временного перемирия. После ударов 16 и 17 ноября на переправе зафиксировали повреждения конструкций, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В ночь на 19 ноября мост вновь подвергся атаке.