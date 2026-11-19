Президент США Дональд Трамп выразил понимание реакции Владимира Путина на атаку на Крымский мост. Об этом рассказал журналист NBC News Гейб Гутьеррес, беседовавший с американским лидером.

По словам корреспондента, Трамп сообщил о разговоре с российским президентом, который был крайне возмущён действиями Владимира Зеленского. Американский лидер при этом отметил, что понимает причины такой реакции Путина.

«Он сказал, что разговаривал с Владимиром Путиным и что Путин был крайне возмущён Зеленским из-за атаки на мост <…>. Он отметил, что понимает, почему президент Путин испытывает такие чувства», — заявил журналист.

Гутьеррес также рассказал, что во время переговоров Трампа с руководителями других государств главной темой оставался украинский конфликт. Ситуацию вокруг Ирана, по его словам, практически не затрагивали.