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Регион
Опубликовано 29 октября, 02:14

Филиппо обрушился на ЕС из-за дела о вакцинах на €35 млрд и отсутствии допроса фон дер Ляйен

Филиппо: Прокуратура ЕС пытается похоронить расследование PfizerGate

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обрушился с критикой на Европейскую прокуратуру из-за расследования скандальных закупок вакцин от коронавируса. По его мнению, ведомство намеренно затягивает разбирательство, в центре которого оказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Своё возмущение политик выразил в соцсети X.

Поводом для резкого заявления стала информация о том, что главу Еврокомиссии до сих пор не опросили лично в рамках расследования, известного как PfizerGate. Дело связано с обстоятельствами заключения крупных контрактов на поставку вакцин против CoViD-19 и переговорами фон дер Ляйен с руководством фармацевтической компании Pfizer.

Филиппо назвал происходящее невероятным и потребовал объяснить, почему расследование не сопровождается допросом одной из ключевых участниц переговоров. Особое внимание он обратил на стоимость закупок, оценив их в 35 миллиардов евро. Политик также назвал приобретённые вакцины опасными и бесполезными.

«Её даже не допросила Европейская прокуратура, которая якобы должна вести расследование, а на деле лишь пытается его похоронить», — написал Филиппо.

Расследование обстоятельств закупки вакцин европейскими властями продолжается уже несколько лет. В 2024 году Европейская прокуратура приняла дело, первоначально находившееся в ведении бельгийских правоохранительных органов. Внимание следователей, в частности, привлекли вопросы прозрачности переговоров между руководством Еврокомиссии и производителем препаратов.

Как сообщило Politico 28 октября, фон дер Ляйен до сих пор не давала личных показаний представителям Европейской прокуратуры. При этом в Еврокомиссии отвергли предположения об отсутствии сотрудничества со следствием, заявив, что активно предоставляли необходимую информацию.

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Ранее Life.ru писал, что лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила о заметном ослаблении политических позиций Урсулы фон дер Ляйен в Евросоюзе. В интервью Financial Times она утверждала, что глава Еврокомиссии лишилась доверия правительств многих европейских государств, из-за чего её дальнейшее пребывание на посту оказалось под вопросом. Ле Пен даже усомнилась, что фон дер Ляйен удастся сохранить должность до окончания нынешнего мандата в 2029 году, хотя официальных решений о её досрочном уходе нет.

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Юния Ларсон
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