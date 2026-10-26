Урсула фон дер Ляйен готовит перестройку Еврокомиссии до конца года

Урсула фон дер Ляйен получила доклад о реформировании Еврокомиссии, однако окончательного плана изменений пока нет. На пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК назвала работу экспертов под руководством бывшего генсека ведомства Катрин Дэй независимой оценкой будущей модернизации.

Представленный документ станет лишь одной из трёх основ для подготовки преобразований. Помимо заключения приглашённых специалистов, европейские чиновники изучат предложения собственных сотрудников и результаты сравнения с другими организациями.

Объединить эти материалы в конкретные рекомендации предстоит еврокомиссару по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению Петру Серафину. Итоговый пакет он должен подготовить до конца 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал о недовольстве Италии планами возможного расширения полномочий Еврокомиссии. По информации Financial Times, Брюссель рассматривает передачу себе части функций Европейской службы внешних действий. Рим опасается чрезмерного усиления наднациональных структур и настаивает на сохранении контроля государств ЕС над ключевыми дипломатическими и оборонными решениями.