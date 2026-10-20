В Евросоюзе назревает борьба за власть: Италия потребовала ограничить влияние фон дер Ляйен

Италия потребовала не допустить усиления контроля Еврокомиссии над внешней политикой Евросоюза. Рим настаивает, чтобы ключевые решения в сфере дипломатии и обороны оставались под контролем национальных правительств. Как пишет Financial Times, инициатива появилась на фоне растущего недовольства европейских столиц действиями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Причиной разногласий стали планы реформирования Европейской службы внешних действий (ЕСВД). По данным издания, Еврокомиссия рассматривает возможность передачи себе части полномочий дипломатического ведомства ЕС. Соответствующие предложения могут представить до конца года.

Итальянские власти опасаются, что такая реорганизация приведёт к чрезмерному усилению Брюсселя. В документе, с которым ознакомилась FT, Рим подчёркивает необходимость тесного взаимодействия с государствами сообщества при решении внешнеполитических и оборонных вопросов. По словам дипломатов, задача заключается в сохранении баланса полномочий внутри ЕС.

Отдельное требование Италии касается самой дипломатической службы. Рим предлагает сохранить принцип ротации сотрудников, чтобы ведомство не превратилось в замкнутую бюрократическую структуру. Кроме того, итальянская сторона выступает за укрепление роли верховного представителя ЕС по иностранным делам в координации внешней политики Еврокомиссии.

Недовольство европейских столиц усилилось после нескольких инициатив фон дер Ляйен. В частности, глава ЕК предложила рассмотреть ассоциированное членство Канады в Евросоюзе и создание Европейского совета безопасности. Последняя идея вызвала возражения из-за опасений, что новая структура станет дублировать функции НАТО.

При этом споры вокруг реформы выходят за пределы разногласий между Римом и Еврокомиссией. Франция и Германия ранее также выступили за перестройку дипломатической службы ЕС, однако предложенные варианты перераспределения полномочий вызвали сопротивление ряда государств.

Окончательная модель реформы пока не согласована. Предстоящие переговоры должны определить, кто получит больше влияния на внешнюю политику Евросоюза — национальные правительства или наднациональные институты Брюсселя.

Ранее Life.ru сообщал, что ряд стран Евросоюза выступил против новых инициатив Урсулы фон дер Ляйен в сфере безопасности. Европейские дипломаты опасаются, что предлагаемые главой Еврокомиссии структуры будут дублировать уже существующие механизмы ЕС и функции НАТО. В результате вместо укрепления безопасности новые инициативы могут создать дополнительную путаницу в распределении полномочий.