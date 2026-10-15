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Регион
Опубликовано 15 октября, 17:56

«Шкурные интересы» вместо ценностей: Политолог раскрыл причины «войны» фон дер Ляйен и Каллас

Политолог Сипров: Конфликт фон дер Ляйен и Каллас — борьба за свои интересы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Противостояние Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас не имеет отношения к ценностям. Это межличностный конфликт, в котором каждая преследует собственные цели. Такое мнение 360.ru высказал политолог Вадим Сипров.

Он напомнил о коррупционном скандале с закупками вакцин Pfizer, к которому причастна фон дер Ляйен. Тогда, по словам эксперта, глава Еврокомиссии вышла сухой из воды.

Есть и встречные претензии. К родственникам Каи Каллас возникали вопросы по соблюдению санкционного режима. Обе фигуры, считает политолог, прикрываются неолиберальной риторикой.

«И та, и другая под видом провозвестников неолиберальных ценностей продвигают свои шкурные интересы», — приводит телеканал слова Сипрова.

По его оценке, конфликт между ними неизбежен. Обе стороны заинтересованы в продвижении, а не в общих институциональных реформах. Сипров добавил: институты Еврокомиссии всё больше напоминают частную корпорацию. Внутри неё идёт борьба руководства, а не согласованная работа на общий результат.

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А ранее Life.ru сообщал, что Каллас обвинила фон дер Ляйен в контроле внешней политики ЕС. По её словам, фактическое принятие внешнеполитических решений в союзе вызывает вопросы из-за влияния Урсулы фон дер Ляйен.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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