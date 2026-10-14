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Опубликовано 14 октября, 10:14

Ле Пен заявила об утрате доверия правительств стран ЕС к Урсуле фон дер Ляйен

Обложка © ТАСС / ЕРА / Christian Hartmann / POOL,АР/ Boris Grdanoski

Обложка © ТАСС / ЕРА / Christian Hartmann / POOL,АР/ Boris Grdanoski

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремительно утрачивает доверие со стороны правительств государств — членов ЕС. Такое заявление сделала кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в беседе с британским изданием Financial Times.

По словам французского политика, нынешний председатель исполнительного органа ЕС лишилась расположения властей многих европейских стран, что ставит под вопрос устойчивость её позиций в Брюсселе. На фоне растущего недовольства среди лидеров сообщества Ле Пен выразила серьёзные сомнения в способности фон дер Ляйен удержать свой пост и благополучно доработать на должности главы Еврокомиссии до завершения текущего мандата.

Урсула фон дер Ляйен хочет изъять у европейцев €470 миллиардов во благо ЕС
Урсула фон дер Ляйен хочет изъять у европейцев €470 миллиардов во благо ЕС

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен европейским «капитаном Очевидность». Так дипломат отреагировала на слова главы ЕК об исчезновении прежних преимуществ европейской экономики.

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Оксана Попова
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