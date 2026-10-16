Филиппо призвал Францию прекратить помощь Киеву после запроса на €70 млрд
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Франция должна полностью прекратить финансирование Украины после требования Владимира Зеленского выделить Киеву ещё 70 миллиардов евро в 2027 году. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своём аккаунте в соцсети X.
«Зеленский только что потребовал от стран ЕС ещё 70 миллиардов евро. Это означает, что Франции придётся заплатить 13 миллиардов евро — разорение! Хватит! Больше ни евро Украине!» — написал политик.
Филиппо возмутился тем, что на фоне обсуждения новых миллиардных расходов на поддержку Киева французские власти рассматривают меры экономии на социальных выплатах. В частности, по его словам, речь идёт об отмене компенсаций за покупку лекарств и ограничении индексации пенсий. Сумму в 13 миллиардов евро политик назвал предполагаемой долей Франции в новом пакете помощи.
Напомним, Владимир Зеленский попросил лидеров Евросоюза выделить Украине ещё 70 миллиардов евро на военные нужды в 2027 году. Выступая на заседании Европейского совета, он оценил общие оборонные расходы Киева в 155 миллиардов евро и назвал запрашиваемую помощь «реалистичной суммой». Зеленский также призвал европейские страны активнее финансировать украинское производство беспилотников, заявив, что предприятия могли бы выпускать в два-три раза больше дронов при наличии необходимых средств.