Франция должна полностью прекратить финансирование Украины после требования Владимира Зеленского выделить Киеву ещё 70 миллиардов евро в 2027 году. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своём аккаунте в соцсети X.

«Зеленский только что потребовал от стран ЕС ещё 70 миллиардов евро. Это означает, что Франции придётся заплатить 13 миллиардов евро — разорение! Хватит! Больше ни евро Украине!» — написал политик.

Филиппо возмутился тем, что на фоне обсуждения новых миллиардных расходов на поддержку Киева французские власти рассматривают меры экономии на социальных выплатах. В частности, по его словам, речь идёт об отмене компенсаций за покупку лекарств и ограничении индексации пенсий. Сумму в 13 миллиардов евро политик назвал предполагаемой долей Франции в новом пакете помощи.