Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 05:49

Филиппо: Зеленский своими заявлениями доказал правоту Маска

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что резкая риторика главаря киевского руководства Владимира Зеленского лишь подтверждает правоту американского предпринимателя Илона Маска. Свою позицию политик изложил в эфире YouTube-канала.

По мнению Филиппо, среди украинцев растёт недовольство экс-комиком, особенно со стороны тех, кто выступает за мирные переговоры. Французский политик также обратил внимание на коррупционные проблемы на Украине и считает, что Маск верно оценил сложившуюся ситуацию.

«И тут Маск — бац! — прямо в точку попал», — подчеркнул Филиппо.

Лидер «Патриотов» добавил, что, в отличие от американского миллиардера, Зеленский не осознаёт необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Филиппо вновь призвал к отмене антироссийских санкций и восстановлению диалога с Москвой.

Кроме того, французский политик потребовал полностью прекратить финансовую и военную поддержку Киева со стороны Парижа. По его словам, Украина больше не должна получать французские деньги и вооружение.

«Идиотская прокси-война»: ЕС призвали последовать примеру Трампа и помириться с Россией
«Идиотская прокси-война»: ЕС призвали последовать примеру Трампа и помириться с Россией

Ранее Филиппо потребовал прекратить финансирование Украины и направить выделяемые Киеву средства на помощь французам, пострадавшим от массовых беспорядков. Политик призвал власти Франции сосредоточиться на внутренних проблемах страны, в том числе поддержке фермеров, предпринимателей и повышении покупательной способности населения.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Франция
  • Владимир Зеленский
  • Илон Маск
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar