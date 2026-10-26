Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что резкая риторика главаря киевского руководства Владимира Зеленского лишь подтверждает правоту американского предпринимателя Илона Маска. Свою позицию политик изложил в эфире YouTube-канала.

По мнению Филиппо, среди украинцев растёт недовольство экс-комиком, особенно со стороны тех, кто выступает за мирные переговоры. Французский политик также обратил внимание на коррупционные проблемы на Украине и считает, что Маск верно оценил сложившуюся ситуацию.

«И тут Маск — бац! — прямо в точку попал», — подчеркнул Филиппо.

Лидер «Патриотов» добавил, что, в отличие от американского миллиардера, Зеленский не осознаёт необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Филиппо вновь призвал к отмене антироссийских санкций и восстановлению диалога с Москвой.

Кроме того, французский политик потребовал полностью прекратить финансовую и военную поддержку Киева со стороны Парижа. По его словам, Украина больше не должна получать французские деньги и вооружение.