Филиппо: Зеленский своими заявлениями доказал правоту Маска
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что резкая риторика главаря киевского руководства Владимира Зеленского лишь подтверждает правоту американского предпринимателя Илона Маска. Свою позицию политик изложил в эфире YouTube-канала.
По мнению Филиппо, среди украинцев растёт недовольство экс-комиком, особенно со стороны тех, кто выступает за мирные переговоры. Французский политик также обратил внимание на коррупционные проблемы на Украине и считает, что Маск верно оценил сложившуюся ситуацию.
«И тут Маск — бац! — прямо в точку попал», — подчеркнул Филиппо.
Лидер «Патриотов» добавил, что, в отличие от американского миллиардера, Зеленский не осознаёт необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Филиппо вновь призвал к отмене антироссийских санкций и восстановлению диалога с Москвой.
Кроме того, французский политик потребовал полностью прекратить финансовую и военную поддержку Киева со стороны Парижа. По его словам, Украина больше не должна получать французские деньги и вооружение.
Ранее Филиппо потребовал прекратить финансирование Украины и направить выделяемые Киеву средства на помощь французам, пострадавшим от массовых беспорядков. Политик призвал власти Франции сосредоточиться на внутренних проблемах страны, в том числе поддержке фермеров, предпринимателей и повышении покупательной способности населения.