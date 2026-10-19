Миллиарды — французам, а не Киеву: Филиппо потребовал прекратить помощь Украине

Франция должна немедленно прекратить финансовую поддержку Украины и направить освободившиеся средства на помощь собственным гражданам, пострадавшим от массовых беспорядков. С таким призывом выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, претендующий на участие в президентских выборах 2027 года. Об этом политик написал в соцсети X.

«Немедленно прекратить французскую поддержку Украины. Перенаправить миллиарды евро на поддержку французских фермеров, ограбленных владельцев магазинов и повышение покупательной способности французов», — потребовал Филиппо.

По мнению политика, власти должны сосредоточиться на решении внутренних проблем страны. Среди необходимых мер он назвал закрытие границ, выдворение иностранцев, совершивших правонарушения, и взыскание ущерба с участников погромов.

Кроме того, Филиппо вновь потребовал отставки президента Эмманюэля Макрона и правительства Франции. Политик считает, что действующее руководство не справляется с кризисом, охватившим страну.

Ранее Life.ru рассказывал о другом требовании Филиппо прекратить финансирование Киева. 16 октября он раскритиковал запрос Владимира Зеленского на дополнительные 70 миллиардов евро военной помощи от Евросоюза в 2027 году. По оценке французского политика, доля Парижа в таком пакете могла бы составить 13 миллиардов евро. Филиппо возмутился тем, что власти обсуждают новые расходы на Украину одновременно с возможным сокращением социальных выплат и ограничением индексации пенсий.

Между тем массовые беспорядки во Франции обернулись более чем двумя тысячами задержаний. По данным главы МВД Лорана Нуньеса, после протестов 17 октября пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных. В нескольких городах участники акций громили торговые точки и нападали на государственные учреждения. В ответ Макрон пообещал привлечь виновных к ответственности, а премьер-министр Себастьян Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб.