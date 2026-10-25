Во Франции положительно оценили намерение Дональда Трампа восстановить деловые отношения с Россией после завершения конфликта на Украине. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейские государства последовать примеру американского президента.

«Мы продолжаем эту идиотскую прокси-войну и вводим контрпродуктивные санкции. И всё это ради того, чтобы гигантская коррупционная машина, маскирующаяся под «помощью Украине», работала на полную мощность», — написал он в соцсети X.

На этом фоне представитель французской оппозиции выступил за немедленное восстановление взаимовыгодных связей с Россией. По его убеждению, европейским государствам следует отказаться от конфронтации и вернуться к практическому сотрудничеству с Москвой.

Напомним, ранее Дональд Трамп выражал готовность восстановить экономическое сотрудничество с Россией после завершения украинского конфликта. Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент заявил, что Вашингтон заинтересован в возвращении к полноценным деловым отношениям с Москвой и Киевом. При этом обязательным условием такого взаимодействия он назвал достижение мирного соглашения между двумя странами. По словам главы Белого дома, США рассчитывают, что прекращение боевых действий откроет возможности для взаимовыгодных экономических проектов.