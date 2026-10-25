Трамп: США будут вести дела с Россией после урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп вновь дал понять, что видит будущее американо-российских отношений в экономической плоскости. Американский лидер, общаясь с журналистами во Флориде, заявил, что Вашингтон настроен на торгово-экономическое взаимодействие с Москвой и Киевом, как только боевые действия прекратятся. По его словам, США заинтересованы в том, чтобы стороны пришли к сделке, и готовы вести дела с обеими странами.

«Мы будем вести дела с Украиной и Россией после прекращения войны», — сказал Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что сначала Москва и Киев должны достичь договорённостей. Трамп выразил надежду, что стороны заключат сделку, которая позволит Вашингтону выстроить полноценное экономическое сотрудничество и с Россией, и с Украиной.

«Мы бы хотели прийти к тому, чтобы Россия и Украина заключили сделку, и мы бы вели с ними дела», — добавил он.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский тем временем открестился от игр с Трампом: в интервью ABC News он заявил, что не пытается манипулировать американским президентом и предпочитает говорить открыто. При этом украинский лидер не удержался от выпада в адрес Владимира Путина, заявив, что лучше быть благодарным искренне, чем изображать лояльность каждую секунду — как это, по его мнению, делает российский президент.