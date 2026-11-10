Российская криминальная драма «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли завоевала сразу две награды на американском кинофестивале Coronado Island Film Festival. Картину признали лучшим игровым и лучшим международным полнометражным фильмом. Об этом сообщает издание MovieMaker.

Фильм получил призы жюри в номинациях Best Narrative Feature и Best International Feature. Для режиссёров Фёдора и Никиты Кравчуков, дебютировавших с этой картиной в полном метре, награды стали международным признанием их первой большой работы.

Сюжет переносит зрителей в Москву 1996 года. В центре истории — молодой банкир Андрей Рубанов, который вместе с другом ввязывается в крупную финансовую аферу. После ареста герой оказывается в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Основой сценария стал автобиографический роман писателя Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Главного героя сыграл Александр Петров, а его партнёрами по съёмочной площадке стали Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко, рэпер Хаски, Дмитрий Колчин и Карен Бадалов.

Российская премьера «Коммерсанта» состоялась 13 апреля 2026 года. В широкий прокат криминальная драма вышла 23 апреля.

Одиннадцатый Coronado Island Film Festival проходил в Калифорнии, неподалёку от Сан-Диего. Победителей отметили на церемонии 7 ноября. Наряду с российской картиной награды получили документальные, короткометражные и другие игровые проекты.