Писатель Сергей Лукьяненко рассказал РИА «Новости», что с удовольствием согласился бы на новую экранизацию «Дозоров». Он предложил перенести действие в современную Москву. По его мнению, история могла бы стать как полнометражным фильмом, так и сериалом.

Лукьяненко считает, что картины Тимура Бекмамбетова заметно отошли от книг. В новой версии, по его словам, можно было бы сохранить больше от оригинала и при этом показать Москву и проблемы её жителей такими, какими они стали сегодня.

В книгах Лукьяненко Светлые и Тёмные Иные обладают сверхъестественными способностями и живут среди обычных людей. Об их противостоянии Бекмамбетов снял «Ночной дозор», вышедший в 2004 году, и «Дневной дозор», который появился в российском прокате в январе 2006-го. Антона Городецкого в обеих картинах сыграл Константин Хабенский.

Ранее Life.ru рассказывал, что Адам Драйвер впервые появится в киновселенной Marvel в роли одного из самых опасных противников «Людей Икс» — Мистера Синистера. Актёр, известный по роли Кайло Рена в «Звёздных войнах», объяснил, почему после нескольких лет отказов всё-таки решил присоединиться к супергеройской франшизе.