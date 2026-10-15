Финансовая подушка вместо микрозаймов: Экономист объяснил семьям, как накопить на предоплату для абитуриентов

Семьям стоит заранее накопить деньги хотя бы на первый семестр платного обучения ребёнка, чтобы перед поступлением не пришлось срочно искать средства и обращаться за дорогими микрозаймами. Такой совет в беседе с Life.ru дал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Надо готовить финансовую подушку, учитывая, что теперь оплачивать учебу надо будет заранее. С 2026 года у нас появится возможность открывать счёта ПДС в пользу ребёнка. Можно использовать этот аспект. Или просто откладывать, понимая, что ребёнок, видимо, должен поступать на платное. <...> Если мы исключаем образовательные кредиты, то самое логичное — просто физически копить на этот первый семестр. Накопить на него относительно проще, чем на всю сумму обучения. Михаил Хачатурян доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета

Поводом для обсуждения стали планы Минобрнауки изменить правила платного приёма в университеты. Ведомство предложило сделать оплату первого семестра обязательным условием зачисления. Сейчас вузы могут принимать абитуриентов на коммерческие места без предварительного внесения денег. Если инициативу утвердят, новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.

По словам экономиста, главная сложность для родителей заключается в неопределённости. Даже при хороших результатах ЕГЭ заранее невозможно гарантировать, что ребёнок поступит на бюджет. Поэтому финансовый резерв лучше формировать независимо от ожиданий семьи.

Хачатурян привёл пример: если год обучения обходится в 300–500 тысяч рублей, за первый семестр потребуется заплатить около 150–250 тысяч. Чтобы собрать такую сумму за три-четыре месяца, семье придётся откладывать примерно по 50 тысяч рублей ежемесячно. При этом специалист подчеркнул, что размер накоплений необходимо рассчитывать исходя из реальных доходов.

«Если 50 тысяч – много, можно начинать откладывать уже сейчас наименьшими суммами, чтобы собрать к июню деньги», — посоветовал эксперт.

Одним из вариантов хранения накоплений он назвал банковский вклад. Даже если процентные ставки постепенно снижаются, размещённые на счёте деньги могут принести дополнительный доход. Главное — выбрать условия, позволяющие получить необходимую сумму к моменту оплаты обучения.

Хачатурян также обратил внимание на программу долгосрочных сбережений (ПДС), в том числе возможность заключения договора в пользу ребёнка. Однако этот инструмент больше подходит для накоплений на годы вперёд. По разъяснениям Банка России, стандартные основания для выплат по ПДС возникают через 15 лет либо при достижении установленного возраста, а досрочный возврат средств зависит от условий договора. Поэтому заменять такой программой резерв на ближайший август рискованно.

Экономист считает, что в первую очередь родителям необходимо оценить вероятность поступления на бюджет, предполагаемую стоимость выбранной специальности и сумму, которую семья действительно может откладывать без ущерба для повседневных расходов. Это позволит подготовиться к платному обучению без срочного обращения за заёмными деньгами.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Минобрнауки изменить правила платного приёма в вузы. Согласно проекту, абитуриентов будут зачислять на коммерческие места после оплаты первого семестра. В ведомстве объяснили инициативу желанием сократить число ситуаций, когда поступающие одновременно резервируют платные места в нескольких университетах, но затем отказываются от части предложений.