Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 17:48

Финиш вровень: Корнев и Макэвой поделили золото Кубка мира в Ташкенте

Корнев и Макэвой разделили победу на 100 м вольным стилем на Кубке мира

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Россиянин Егор Корнев и австралиец Кэмерон Макэвой разделили победу на дистанции 100 метров вольным стилем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Оба спортсмена показали одинаковый результат — 45,24 секунды.

Бронзу завоевал ещё один россиянин Иван Гирёв, финишировавший за 46,51 секунды. Василий Кукушкин с результатом 46,80 секунды занял пятое место.

Для Корнева это уже очередная награда нынешней серии Кубка мира. На первом этапе в Баку он выиграл 100 метров вольным стилем за 44,84 секунды и повторил мировой рекорд австралийца Кайла Чалмерса.

Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на 100 м вольным стилем
Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на 100 м вольным стилем

Ранее Life.ru сообщал, что Корнев также победил в Баку на дистанции 50 метров баттерфляем, установив рекорд России — 21,64 секунды. Life.ru писал о третьем золоте россиянина на этапе Кубка мира.

Больше новостей о российских спортсменах и международных турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar