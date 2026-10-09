Финиш вровень: Корнев и Макэвой поделили золото Кубка мира в Ташкенте

Россиянин Егор Корнев и австралиец Кэмерон Макэвой разделили победу на дистанции 100 метров вольным стилем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Оба спортсмена показали одинаковый результат — 45,24 секунды.

Бронзу завоевал ещё один россиянин Иван Гирёв, финишировавший за 46,51 секунды. Василий Кукушкин с результатом 46,80 секунды занял пятое место.

Для Корнева это уже очередная награда нынешней серии Кубка мира. На первом этапе в Баку он выиграл 100 метров вольным стилем за 44,84 секунды и повторил мировой рекорд австралийца Кайла Чалмерса.

Ранее Life.ru сообщал, что Корнев также победил в Баку на дистанции 50 метров баттерфляем, установив рекорд России — 21,64 секунды. Life.ru писал о третьем золоте россиянина на этапе Кубка мира.