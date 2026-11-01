Финляндия намерена ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях на своей территории в 2027 году. Глава МИД страны Элина Валтонен объявила об этом в соцсети X, связав свою инициативу с продолжением конфликта на Украине.

Министр подчеркнула, что будет добиваться необходимых мер уже в ближайшие дни. Более того, Хельсинки рассчитывает распространить ограничения на всю Шенгенскую зону. Валтонен сообщила, что ещё в октябре обратилась к коллегам из стран Евросоюза с предложением ужесточить правила въезда для российских атлетов.

Какие именно спортивные мероприятия могут затронуть новые меры, глава финской дипломатии не уточнила. Между тем с 17 по 21 марта 2027 года Тампере примет чемпионат мира по фигурному катанию. Кроме того, Финляндия выступит одной из стран — организаторов женского чемпионата Европы по баскетболу. Матчи турнира пройдут в том числе в Эспоо.

При этом ранее Финляндия согласилась допускать российских лыжников к международным соревнованиям на своей территории. Об этом 29 октября заявила глава национальной лыжной федерации Сирпа Коркатти. Она подчеркнула, что организация по-прежнему отрицательно относится к возвращению россиян, однако обязана соблюдать решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Первый этап Кубка мира нового сезона запланирован в финском посёлке Рука с 27 по 29 ноября. Участвовать в соревнованиях смогут российские атлеты, получившие необходимый нейтральный статус.