Финляндия и Норвегия отказались от роли посредников по Украине

Финляндия и Норвегия не собираются выступать посредниками в урегулировании украинского конфликта, несмотря на недавние прямые контакты с Москвой. При этом обе страны поддерживают проведение трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на пресс-конференции в Хельсинки.

«Мы не хотим быть посредниками, но верим, что можем внести какой-то вклад», — сказал глава норвежской дипломатии. Его слова приводит финская газета Iltalehti.

Аналогичной позиции придерживается Хельсинки. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что страна поддерживает мирный процесс под руководством США, однако не намерена восстанавливать отношения с Россией ради участия в переговорах.

«Финляндия не стремится к роли посредника, мы здесь для того, чтобы поддержать Украину», — заявила Валтонен.

Заявления прозвучали на совместной пресс-конференции глав МИД Финляндии, Норвегии и Украины. Во встрече также участвовал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Дипломаты обсудили перспективы мирного урегулирования и дальнейшую поддержку Киева.