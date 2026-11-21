Финляндия объявила опасным для полётов участок воздушного пространства над восточной частью Финского залива. Ограничения могут продлиться до 23 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Речь идёт о зоне, находящейся под контролем финских диспетчеров. Опасным для воздушных судов объявлен участок на высоте до 760 метров.

«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива один из участков объявили опасным для полётов на высоте до 760 м», — рассказал собеседник агентства.

Предполагается, что ограничения будут действовать до 15:45 мск понедельника, 23 ноября. Причину решения источник не назвал, однако подчеркнул, что предупреждение получили все потенциальные пользователи воздушного пространства. В ночь на 21 ноября Финляндия уже ограничивала полёты над восточной частью Финского залива. Тогда запрет сняли после 15:00 мск.

В тот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на грузовое судно, следовавшее в Калининград. По его словам, нападение произошло в нейтральных водах Финского залива, примерно в трёх морских милях от российской границы. Связь между этим происшествием и авиационными ограничениями официально не установлена.