Российское имущество в Финляндии временно перестанут арестовывать по искам украинских энергетических компаний. Апелляционный суд Хельсинки приостановил новые исполнительные действия до рассмотрения жалобы России. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Решение касается только новых и незавершённых процедур. Недвижимость и другие активы, на которые ограничения наложили ранее, остаются под арестом. По данным финских СМИ, их общая стоимость составляет около 44 миллионов евро.

Разбирательство началось в 2024 году по требованиям украинской компании «Нафтогаз» и её дочерних структур. Они добиваются взыскания с России многомиллиардной компенсации за имущество, утраченное после перехода Крыма под российский контроль в 2014 году.

Тогда финские судебные приставы наложили ограничения более чем на 40 российских объектов. Среди них оказались здания, земельные участки и недвижимость, используемая российскими дипломатическими представительствами.

Москва оспорила эти действия. В посольстве РФ в Хельсинки ранее заявляли, что около половины затронутых объектов обладают дипломатическим иммунитетом и защищены Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Поводом для нынешнего решения апелляционного суда стали новые обстоятельства международного разбирательства. В сентябре суд в Гааге поставил под сомнение юрисдикцию арбитража в отношении части российских активов, что повлияло на дальнейшее исполнение требований в Финляндии.

Теперь судебные приставы должны воздержаться от новых арестов до решения по апелляции или отдельного распоряжения суда. При этом вопрос о снятии уже действующих ограничений остаётся открытым.

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