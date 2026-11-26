В Финляндии одобрили продление действия закона о пограничной безопасности до 31 декабря 2028 года. Инициативу правительства поддержал парламент республики.

Документ позволяет финским властям временно ограничивать приём заявлений о предоставлении убежища на отдельных участках государственной границы. Для применения этих мер необходимо отдельное решение правительства.

По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, угроза организованного притока мигрантов на границе с Россией остаётся высокой. Глава ведомства считает, что сохранение особых полномочий пограничников позволит стране противостоять внешнему давлению.

Все сухопутные автомобильные пункты пропуска между Россией и Финляндией закрыты с 15 декабря 2023 года. В июне 2026 года финское правительство решило сохранить ограничения на неопределённый срок.

В ноябре финская телерадиокомпания Yle сообщила, что Финляндия построила около 200 километров заграждений на границе с Россией. Общая протяжённость границы двух государств составляет около 1340 километров. С начала 2026 года финские пограничники выявили 13 случаев её незаконного пересечения.