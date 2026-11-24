В Финляндии назвали район Иломантси одним из основных направлений незаконного пересечения границы с Россией. Несмотря на строительство 200-километрового пограничного забора, люди продолжают попадать в страну через лесистые участки, где отсутствуют заграждения. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

По данным финских пограничников, с начала 2026 года в стране выявили 13 незаконных пересечений российской границы. Восемь из них произошли в провинции Северная Карелия, причём семь — непосредственно в районе Иломантси.

Одной из причин такой ситуации стала недостаточная протяжённость пограничных заграждений. Из 304 километров границы в Северной Карелии забор установлен только на 35 километрах. Остальная территория преимущественно представляет собой малонаселённые лесные массивы.

Как отмечает Yle, неподалёку от границы проходит туристический маршрут «Дорога войны», связанный с историческими местами боевых действий. В этих районах практически отсутствуют населённые пункты, а местные жители привыкли к соседству с закрытой пограничной зоной.

По словам полковника штаба Пограничной охраны Финляндии Матти Питкянииттю, все подозреваемые в незаконном пересечении границы были задержаны. Их гражданство пограничная служба не раскрывает.

Один из последних нарушителей после пересечения границы самостоятельно позвонил в экстренные службы. По словам Питкянииттю, задержанные не оказывали сопротивления и не представляли непосредственной угрозы для местного населения.

Всего Финляндия построила около 200 километров пограничного забора при общей протяжённости границы с Россией примерно 1340 километров. Большая часть ограждения расположена на юго-востоке страны.

Ранее Life.ru сообщал о задержании двух человек, незаконно пересёкших российско-финскую границу в районе Иломантси. Оба после задержания обратились за предоставлением убежища, а финские пограничники начали проверку обстоятельств происшествия.