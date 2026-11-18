В Финляндии требуют отремонтировать старинную дорогу между Хаминой и Виролахти, которая проходит неподалёку от российской границы. На её восстановление необходимо около 3,5 миллиона евро, однако средств на работы пока нет, сообщает Yle.

Речь идёт о 35-километровом участке трассы № 3513, имеющем статус музейной дороги. Он сохранил историческую трассировку и является частью Королевской дороги, соединявшей Турку и Выборг. Ещё в середине XX века этот маршрут использовался как основная дорога из Хельсинки в сторону советской границы. В 1960-х годах его роль перешла к современной трассе, а старая дорога осталась для местного движения.

Сейчас покрытие находится в плохом состоянии: на асфальте появились глубокие выбоины и многочисленные заплатки. По оценке регионального центра экономического развития, полная замена покрытия обойдётся примерно в 3,5 миллиона евро. Однако трассу пока не включили в перечень объектов, запланированных к ремонту.

Местные жители пытаются привлечь внимание властей к проблеме. В мае они создали Ассоциацию музейной дороги Виролахти — Хамина и организовали сбор подписей. Петицию с требованием привести трассу в порядок подписали почти 4 тысячи человек. 18 ноября её передали финским депутатам.

Одной из возможных причин ухудшения состояния дороги жители считают движение тяжёлой военной техники. В Хамине находится школа офицеров запаса, а в регионе регулярно проходят военные учения. При этом официального подтверждения, что именно армейский транспорт стал причиной разрушения покрытия, нет.

Ситуацию осложняет общее состояние дорожной инфраструктуры Финляндии. По данным финского Агентства транспортной инфраструктуры, накопленный объём необходимых ремонтных работ на государственных дорогах, железных дорогах и водных путях оценивается примерно в 4,3 миллиарда евро. Наибольшая часть этой суммы приходится на автомобильные дороги.